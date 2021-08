SARONNO – Dai volontari e dal personale della Croce Rossa di Saronno arrivano in queste ore le condoglianze e il ricordo per la scomparsa di Tiziana Pirrone scomparsa nella giornata di lunedì. Volontari di Croce Rossa aveva partecipato a tante iniziative organizzate dal gruppo anche a quelle solidali come la consegna di panettoni in Focris.

Un scomparsa che ha lasciato senza parole chi la conosceva e aveva operato al suo fianco. Proprio dal comitato di Croce Rossa Saronno arriva un messaggio di ricordo e condoglianze.

La Croce Rossa di Saronno si stringe con sincera commozione alla famiglia e agli amici della nostra Volontaria Tiziana Pirrone, prematuramente scomparsa.

Tiziana era impegnata da anni nella nostra Associazione: conserviamo il ricordo affettuoso di una donna sorridente e appassionata, sensibile e fiera di poter sempre fare la sua parte a favore dei più fragili.

Un messaggio a cui si sono uniti moltissimi saronnesi e conoscenti che si sono stretti intorno alla famiglia.

