LIMBIATE – E’ un lavoro corposo e di grande impatto quello che l’amministrazione limbiatese vuole portare avanti nei prossimi mesi e che riguarda la sistemazione delle facciate di Villa Mella, dimora storica ed ora sede della biblioteca comunale, dell’aula consiliare e di altre attività sociali.

L’idea è proprio quella di procedere con la manutenzione della facciata, soggetta a deterioramento, per rendere alla villa lo splendore che le compete dopo i lavori esterni già effettuati nell’ultimo anno (la sistemazione del parco, l’illuminazione notturna di vialetti, camminamenti e della facciata stessa).

Come da previsione effettuata dai tecnici comunali, l’intervento comporterà una spesa che si aggira intorno ai 160.000 euro ed una durata di 90 giorni. Vista la portata, l’amministrazione preferisce non assumere impegni vincolanti, ma affidarsi ad una preliminare indagine di mercato, per capire se ci sono operatori disponibili e quali potrebbero essere costi e tempi effettivi: da qui, l’indizione di una manifestazione di interesse che scadrà il 30 agosto 2021 e che non risulterà quindi vincolante per l’ente.

Per informazioni: il sito internet del comune di Limbiate.

13082021

(nella foto: la villa Mella illuminata in notturna)