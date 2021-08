Nuoto: “Fotografa un saronnese”, la Rari nantes sfiora il podio

SARONNO – “La foto di Stefano Borghi scattata da Giovanni Cattaneo per Rari Nantes Saronno ha conquistato il quarto posto della giuria popolare al concorso Fotografa un saronnese. Grazie a tutti coloro che lo hanno votato”. Così i responsabili del club degli appassionati del nuoto, che fa base alla piscina comunale di via Miola. Borghi è un atleta della società saronnese.

La Rari Nantes Saronno è una associazione sportiva dilettantistica che promuove lo sport del nuoto agonistico, master e propaganda.

I vincitori della giuria popolare categoria senior: al quarto Giovanni Cattaneo, al terzo Andrea Gigliuto, al secondo posto Elisabetta Daolio e al primo Laura Maria Massei.

I vincitori della giuria popolare categoria under 30 sono: al quarto posto Anna Maria Corbetta, al terzo Francesca Picozzi, al secondo Bereket Bellini e al primo Arianna Greco.

I vincitori della giuria tecnica categoria senior sono: al quarto posto Davide Perfetti, al terzo Riccardo Banfi, al secondo Andrea Giocondi e al primo Corrado Colombo la quale fotografia guadagna il primo premio per la sua originalità.

Infine sono stati assegnati i premi ai vincitori della giuria tecnica categoria under 30: al quarto posto Giulia Rapisarda, al terzo Sharon Piccolo, al secondo Victoria Anselmi e al primo Alfredo Grasso che si guadagna il primo posto per aver ritratto un mago che mette in pratica un trucco di magia.

Lo scatto ad aver vinto il premio “IlSaronno” è quello della fotografa Maria Bertoldi che vede ritratta Fabrizia Marrone, giocatrice di softball che è volata a Tokyo per le olimpiadi. Il premio è stato annunciato dalla direttrice Sara Giudici.

Il premio Giuditta Pasta è stato vinto da Lorenzo Castronuovo per la sua rappresentazione di Andrea Legnani.

(foto: Stefano Borghi della Rari Nantes Saronno)

