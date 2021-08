SARONNO – Oggi i saronnesi Giorgia Marcomin e Filippo Cappelletti partiranno per Nairobi in Kenya per partecipare con la nazionale italiana under20 ai Campionati Mondiali di categoria.

I due giovani talenti dell’Osa Saronno torneranno a vestire la maglia azzurra. E’ la seconda convocazione per loro.

Dalla società saronnese arriva uno speciale “in bocca al lupo” sui social network a partire dalla pagina Facebook ufficiale: “Auguri a loro e a tutti gli altri giovani della nazionale per questa nuova esperienza – mondiale – Forza Giorgia e Forza Filippo i saronnesi e tutta l’Osa sono con voi”.

Giorgia Marcomin e Filippo Cappelletti sono stati protagonisti con Edoardo Luraschi dei recenti europei under 20 che si sono disputati a Tallinn. Filippo Cappelletti è riuscito a conquistare una medaglia nella staffetta 4×100.

I due atleti scenderanno in pista giovedì 19 agosto (Filippo Cappelletti nel 200 metri) e venerdì 20 agosto (Giorgia Marcomin nei 100 ostacoli).

(foto Giorgia Marcomin in una passata competizione coi colori dell’Osa)