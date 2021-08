SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore alla Cultura Laura Succi sulla situazione in Afghanistan.

La lunga guerra civile che ancora si combatte in Afghanistan ha portato in questi ultimi 20 anni infinite sofferenze e lutti tra la popolazione civile, in particolar modo alle donne.

Il dominio talebano aveva creato una situazione per cui le donne avevano visto la loro condizione, già arretrata, ridursi ulteriormente con la scomparsa di qualsiasi diritto: al lavoro, all’autodeterminazione, all’istruzione. Nel 2001 solo una bambina su 100 sapeva leggere, ora il numero delle ragazze scolarizzate sfiora il 60%. L’abbandono della popolazione afghana alla nuova avanzata talebana rischia di vanificare tutti i faticosi progressi di questi 20 anni e di far regredire la condizione femminile a livelli inaccettabili.

Ci unisce alle donne afghane la consapevolezza che l’apporto femminile ad una società, ad una civiltà, è irrinunciabile, non solo per il paese che lo nega, ma per tutta l’umanità.

Non possiamo restare indifferenti di fronte ad una tragedia che colpisce soprattutto chi ha dovuto superare infinite difficoltà, materiali e culturali, per affermare la propria dignità ed il proprio diritto ad una vita piena e degna.

Credo di poter unire al mio il sentire di molte donne saronnesi sollecitando l’attenzione agli sviluppi della situazione in questo paese, con particolare riguardo alla condizione della popolazione femminile, perché tutte le conquiste ottenute, in primis il diritto all’istruzione, non vengano vanificate.