SARONNO – Dal Fbc Saronno alle giovanili del Chiasso, formazione professionistica svizzera. È andata così per Christian Vellone, nato nel 2005, formato nell’Fbc Saronno e ora pronto per una nuova fase della propria carriera calcistica nelle squadre giovanili della Fc Chiasso.

“Una delle più grandi soddisfazioni che una società dilettantistica come la nostra può avere è quella di vedere, uno dei suoi figli, fare il salto nel mondo dei settori giovanili dei professionisti. Questo vuol dire che il percorso di formazione che mettiamo in campo per i nostri ragazzi è sulla giusta strada” dicono i dirigenti del Saronno.