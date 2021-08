Ciclista investita a Lomazzo

LOMAZZO – Una ciclista è stata investita ieri a Lomazzo; è successo alle 8 in via Monte Rosa. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cantù, con una loro pattuglia, ed una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca poi affiancata da una automedica proveniente da Como. Il tutto a seguito della collisione fra una bici ed una automobile; la diciottenne che era sulla bicicletta è stata sbalzata a terra.

La ragazza è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Legnano, al momento del ricovero non è comunque apparsa in pericolo; e sono stati eseguiti tutti gli approfondimenti medici del caso. I militari dell’Arma, come sempre accade in simili circostanze, hanno subito avviato accertamenti – eseguendo i rilievi sul posto dell’incidente stradale – al fine di chiarire con precisione la dinamica di quel che è accaduto e le eventuali responsabiità; e si sta dunque valutando quanto è avvenuto.

(foto archivio: una ambulanza in servizio sul territorio per una emergenza medica)

14082021