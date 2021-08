COGLIATE – Sono due i feriti coinvolti nell’incidente avvenuto ieri sera, a Cogliate: l’urto è stato sufficientemente violento da lasciare una delle due vetture, un furgoncino, ribaltato su un fianco.

Il sinistro è avvenuto circa alle 20, in via Ai Campi, nelle vicinanze di piazza San Damiano, poco distante dal confine con Ceriano Laghetto. Sul posto, sono intervenuti tempestivamente Vigili del fuoco del distaccamento di Lazzate, insieme ad un’ambulanza, all’auto medica e un pattuglia di carabinieri della tenenza di Cesano Maderno.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma fortunatamente nessuno dei due uomini ha portato gravi lesioni: uno dei due, infatti, ha ricevuto assistenza medica sul posto, l’altro è stato trasportato all’ospedale di Saronno in codice verde date le condizioni di salute non critiche.

(in foto: il veicolo rimasto ribaltato nel sinistro avvenuto ieri sera a Cogliate, in via Ai Campi, circa alle ore 20; l’urto ha provocato due feriti, nessuno dei due in critiche condizioni mediche)

