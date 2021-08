SARONNO / TRADATE / VARESE – Lieve aumento dei nuovi positivi a Coronavirus, diffusi in tutta la zona. Nel Saronnese: +1 a Saronno, +1 a Caronno Pertusella, +3 a Tradate, +2 a Busto Arsizio, +5 a Gallarate, +2 a Varese

Aumentano i numeri nella vicina comasca: +2 a Turate, +1 a Lomazzo.

Ecco i numeri dei positivi al coronavirus rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Saronno 3.963 (3.962)

Caronno Pertusella 1.847 (1.846)

Tradate 1.883 (1.880)

Varese 7.698 (7.686)

Busto Arsizio 8.318 (8.316)

Gallarate 4.949 (4.944)

Nel Comasco:

Turate 971 (969)

Lomazzo 1.007 (1.006)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 3.604

Cesano Maderno 4.071

Cogliate 853

Ceriano Laghetto 646

Lazzate 769 (768)

Monza 11.321 (11.314)

Desio 4.270 (4.265)

Seregno 3.970 (3.967)

In Lombardia i nuovi positivi registrati oggi sono 676 sulla base di 39.438 tamponi totali analizzati (la percentuale di positività è oggi all’1,7%, ieri era dell’1,8%).

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(in foto: vaccinazioni anti-covid)

14082021