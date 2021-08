Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (17 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Sarah è il ritratto della gioventù saronnese, satura di questo periodo rimasto in sospeso.

Nel suo atto di sana ribellione rivendica uno stato di profonda malinconia.

Samuele rappresenta un passaggio generazionale e l’ideale di giovane imprenditore avendo preso in gestione la torrefazione di famiglia fondata dal nonno nel ’55 e di cui parla con grande ammirazione

A tutto il personale sanitario, Ancora una volta, grazie, Ancora, per sempre

Grazie



Tanto,qui,ha rossi riflessi:i capelli,il sorriso,la luce serotina,l’eta’crepuscolare,e,soprattutto,la tua vita,(la salita di fili e ombre da sx a dx). Sei stata forte,determinata,impetuosa:imprenditrice.

La maestria di un barbiere non si riflette solo nella perfezione del taglio, ma anche nell’abilità di concedere da 56 anni un nuovo inizio ad una città che insegue il suo futuro.



QUI TROVATE TUTTE LE FOTO DEL CONCORSO PUBBLICATE SU ILSARONNO

QUI TROVATE LA SEZIONE DE ILSARONNO DEDICA A FUS

QUI TROVATE IL DEBUTTO DI FUS

QUI TROVATE LA FINALE E I VINCITORI

QUI I VINCITORI DEL PREMIO ILSARONNO

QUI IL SITO DI FUS