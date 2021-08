SOLARO / TRADATE – In zona due incidenti in un solo giorno col monpattino, con feriti per fortuna non gravi: anche da queste parti ferve il dibattito su questo tipo di veicoli per la mobilità cittadina.

Il primo episodio odierno si è verificato alle 14.20 a Tradate in via Mazzini, un uomo di 38 anni è rimasto contuso ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale tradatese, il “Galmarini”, per essere medicato. Non è apparso in gravi condizioni ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Alle 17.30 altro incidente in via Carlo Porta a Solaro nel vicino altomilanese dove un 41enne è rimasto contuso per la caduta dal monopattino. Sul posto l’intervento delle pattuglie della polizia locale e dei carabinieri, oltre che di una ambulanza della Croce rossa italiana. Il ferito è stato visitato e medicato sul posto ed in questo caso non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

