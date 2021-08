Panorama cronaca: malore a Saronno, incidente a Caronno, ciclista ferito a Varedo

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Malore in via Piave a Saronno: è successo oggi alle 18.30 ed è intervenuta una ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere una ragazza di 21 anni. E’ stata trasportata all’ospedale di piazza Borella, non è apparsa grave.

Incidente all’alba a Caronno Pertusella. Alle 6 intervento dei vigili del fuoco, di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e dell’ambulanza della Croce azzurra caronnese per soccorrere un automobilista 33enne: per lui lesioni non gravi e trasporto all’ospedale di Saronno. Il sinistro è avvenuto in via Bergamo, come si chiama il tratto locale dell’ex statale Varesina.

A Varedo alle 0.40 per una caduta della bicicletta è rimasto ferito un uomo di 40 anni, in via Crispi. Sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno, il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano per essere medicato, non è apparso in gravi condizioni di salute.

(foto archivio: ambulanza ed automedica in servizio nella zona)

14082021