Saronno, anziani bloccati in casa, li “libera” un agente della polizia locale

SARONNO – “Agente presto corra c’è una coppia di anziani che chiede aiuto da una finestra”. E’ la richiesta d’aiuto a cui ha risposto l’altro pomeriggio una pattuglia della polizia locale del comando di piazza Repubblica di Saronno.

Un passante aveva notato una coppia di anziani che nella zona di via Lanino chiedeva aiuto dal balcone. Arrivati sul posto gli agenti hanno scoperto che l’emergenza era il blocco della porta blindata che aveva imprigionato i due anziani. In particolare la moglie era decisamente in ansia per l’accaduto. L’agente ha trovato un vicino di casa disponibile e, con la dovuta attenzione, passando di balcone in balcone ha raggiunto quello della coppia. Sorpresi ma felici dell’aiuto, i coniugi gli hanno dato la chiave di scorta. L’agente dimostrando una buona dose di manualità è riuscito a sbloccare, lavorando sia all’interno sia all’esterno, la porta blindata.

Finalmente libera la coppia ha ringraziato l’agente che ha completato l’opera all’allertano l’amministratore di condominio che ha garantito un rapido intervento per evitare ulteriori problemi alla coppia.