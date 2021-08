CARONNO PERTUSELLA – Non ha riportato gravi conseguenze l’uomo di 33 anni, rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto ieri mattina in via Bergamo.

Non erano ancora le 6 del mattino, quando i vigili del fuoco di Saronno, un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e i carabinieri della compagnia di Saronno sono stati chiamati sul posto, in via Bergamo, non distante dal cimitero caronnese.

Per cause ancora da accertare l’auto ha preso fuoco. Sul posto il pronto intervento sanitario che si è preso cura dell’automobilista e i pompieri che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il luogo dell’incidente. Ovviamente l’auto bruciata è stata rimossa dalla sede stradale appena domato l’incidente.

Ferito solo il conducente della vettura, di 33 anni, subito portato all’ospedale di Saronno. Fortunatamente ha riporto ferite e contusioni di lieve portata tanto da essere arrivato in pronto soccorso in codice verde.

