Ferragosto, dalle 21 il concertone in centro a Saronno

SARONNO – “Avrà inizio alle 21 di questa sera nel cortile di Villa Gianetti in via Roma il concerto di ferragosto organizzato dall’Amministrazione comunale saronnese”: lo ricorda l’ente locale. L’evento è però da stamane sold out; per chi intende compiere una passeggiata in centro, l’occasione però di ascoltare il concerto al di là della recinzione e trascorrere comunque qualche momento in compagnia, anche sperando in una tregua del grande caldo che sta caratterizzando anche la giornata odierna.

Protagonisti di una serata di spettacolo, non solo di musica, sono i “Musica da ripostiglio”, una band formata da quattro artisti di talento che propongono un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato. L’atmosfera è quella tipicamente retrò, in cui lo swing dei primi anni ‘900 si tinge di influenze gitane e latino-americane con un accurato lavoro sui testi, originali e irriverenti.

(foto: la band dei “Musica da ripostiglio”)

15082021