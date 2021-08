Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (18 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

La creazione, nonchè massimo momento di espressione per un artista, viene così immortalata nel luogo per lui più significativo.

L’immagine sottolinea l’amore per l’hip hop nella sua forma più pura, dal classico vestiario XL, fino alle rime scritte su carta

Andrea è un giovane saronnese ed ha studiato fotografia. Di solito è dall’altra parte dell’obiettivo, l’ho scelto come soggetto perché è una delle persone più fiere di essere saronnese che conosco

Lorenzo, poco più di 20 anni é atleta, allenatore e ragazzo impegnato in politica sempre pronto ad aiutare il prossimo.

Archivista, musicista, insegnante, capo scout Agesci per Saronno, Andrea è un esempio di impegno culturale cittadino, dal percorso museale “Giuditta Pasta – La Divina” al “Cantastorie”

Nicolas Mina con l’attività del suo ristorante 4seasons contribuisce a dar vita alla città di Saronno. Il ristorante é un luogo di ritrovo e condivisione per famiglie, giovani e lavoratori

