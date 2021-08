GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo in sintesi la nota della lista di maggioranza Insieme e Libertà per Gerenzano, relativa agli interventi in corso al parco degli aironi.

Volevamo attendere la conclusione degli interventi per fare il punto sulle opere in corso al parco ma le “solite” polemiche ci hanno preceduto, perché come spesso accade: ci vuole poco a criticare ma molto di più a fare. Noi siamo la parte della politica del “fare”.

Per quanto riguarda la nuova copertura zona ristorante del parco: abbiamo letto qualche commento in cui si metteva in dubbio la bontà della scelta di destinare risorse per questo intervento anziché investire in altre opere/forniture. Ribadiamo: riflessione superficiale.

Il Parco degli aironi, realtà che molte amministrazioni ci invidiano, è da quasi dieci anni in gestione alla cooperativa Ardea. La cooperativa provvede alla custodia, manutenzione, gestione delle strutture, organizzazione eventi, custodia e alimentazione degli animali, pagamento delle forniture di energia elettrica, acqua e gasolio, organizzazione percorsi didattici e gestione della ristorazione e riconosce all’amministrazione un canone annuo per la concessione del parco. Tutte le attività in capo alla cooperativa hanno un costo che la ristorazione ed i laboratori contribuiscono, con difficoltà, a sostenere.

Per poter assicurare “un futuro” nella gestione del parco è diventato prioritario investire nell’adeguamento della zona ristorazione che consente di dare il più significativo contributo nel reperimento delle risorse perché il parco continui ad essere manutenuto, custodito, gestito e, se possibile, migliorato per la fruizione da parte di tutti i cittadini. Ricordiamo che l’accesso al parco è gratuito, elemento da non sottovalutare.

Queste sono le ragioni per cui qualsiasi “buon padre di famiglia” avrebbe scelto di investire le proprie risorse per assicurare un futuro alla struttura. Avremmo potuto riempire il parco di giochi, salvo poi rischiare di chiudere il parco per mancanza di un gestore. Da ultimo non dimentichiamoci che arriviamo da quasi due anni in cui tutte le attività sono state chiuse o hanno funzionato parzialmente, ed anche la ristorazione e le attività didattiche al parco ne sono state colpite mentre gli impegni convenzionali sono stati rispettati.

Relativamente ai giochi al parco degli Aironi, su questo argomento abbiamo scritto diversi post ma, evidentemente, a coloro che fanno dei social un mezzo solo di critica sono sfuggiti. Anche in questo caso non abbiamo fatto un video di quando, nella seduta di giunta del 3 dicembre 2020 abbiamo approvato il progetto per accedere al bando regionale per la realizzazione di una nuova area giochi “inclusivi” al parco degli aironi. Non lo abbiamo fatto neanche quando la Regione Lombardia ci ha comunicato di aver approvato il nostro progetto e, successivamente, finanziato per una percentuale significativa (così rispondiamo anche a coloro che ci accusano di non partecipare ai bandi pubblici).

Pensate che non faremo il video neanche quando i giochi, nel mese di settembre, saranno installati. Ci limitiamo a documentare quanto di concreto abbiamo fatto, anche quest’anno, per i giochi al parco. Una nota sulla manutenzione dei giochi: alla cooperativa Ardea è in capo la manutenzione ordinaria dei giochi mentre quella straordinaria è in capo al Comune. La cooperativa, in questi anni, ha realizzato una infinita quantità di interventi di manutenzione ordinaria dei giochi che spesso, anzi quasi sempre, sono vandalizzati per mano di qualche “imbecille” (consentiteci il termine) che esprime in modo eclatante la propria maleducazione.

L’amministrazione comunale, per la propria parte di competenza, ha eseguito diversi interventi di manutenzione straordinaria dei giochi che, purtroppo, non riescono a “competere” con la quantità degli interventi vandalici che si registrano: è impensabile che un bambino stacchi le assi dai giochi e le disperda chissà dove!

E’ il caso del trenino che, proprio perché vandalizzato, doveva essere rimosso ma che, grazie alla volontà della cooperativa è stato riparato nella giornata di ieri. Qualcuno ha documentato con un video la riparazione del gioco sostenendo che sia avvenuta solo perché segnalata in precedenza. Può essere ma, ci chiediamo, perché non ha fatto un video sulla nuova struttura per la ristorazione che consentirà di offrire un miglior servizio alla collettività e di avere maggiori risorse per il parco? Per gli amanti delle telecamere confermiamo che anche al parco verranno installate prossimamente così come sarà rifatta completamente l’illuminazione dei viali.