SARONNO – Al via domattina alle 10 sul diamante di via De Sanctis a Saronno, e sui campi di Legnano e Bovisio Masciago, la Coppa delle Coppe di softball. Ecco le norme d’accesso per il pubblico, sui campi della manifestazione.

“In ottemperanza alle disposizionisi informa che per poter assistere alle partite sarà necessario presentare il green pass” ricordano i dirigenti dell’Inox Team Saronno, che organizza l’evento.

È obbligatorio per tutti? – Non è necessario presentare il gree pass per gli atleti e gli altri partecipanti all’evento (tecnici arbitri dirigenti e classificatori). La presentazione della green card non è necessaria nemmeno per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale o esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Come verrà controllato? – Il controllo del green pass (sia in formato informatico sia cartaceo) verrà effettuato all’ingresso del campo tramite lettura del codice QR che dovrà essere accompagnato da un documento di identità.

Quando viene rilasciato il green pass? – Se c’è stata inoculazione di almeno la prima dose vaccinale Sars CoV 2 o la guarigione dall’infezione (con validità di 6 mesi); o dopo l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).

Altre norme – All’interno dell’impianto rimangono attive le norme comportamentali anti-covid attualmente in vigore.

La Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball si tiene a Saronno. A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).

