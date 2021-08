SARONNO – Si riparte con la Coppa delle Coppe: dopo l’edizione 2020 saltata a causa dell’emergenza pandemica, quest’anno Saronno torna ad essere ospite di una settimana intensa per il softball; il fischio d’inizio è fissato per lunedì 16 agosto.

A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).

Nel programma, si parte domenica 15 agosto con una riunione di organizzatori e dirigenti della federazione al diamante saronnese alle 18.30. La prima partita sarà lunedì 16 alle 10 con Gepardy Zory-Trnava Panthers. Per il resto della giornata seguiranno incontri, che vedranno la conclusione con la cerimonia di apertura elle 20.15 seguita da Saronno-Crazy Chicklets.

Si scenderà in campo anche in via Battisti a Legnano e in via Brescia a Bollate, sempre alle 10.

Per martedì alle 12.30, si giocherà Saronno-Les Pharaons in via De Sanctis; mercoledì 18 agosto si gioca su tutti i campi alle 12.30, mentre giovedì e venerdì solo a Saronno e Legnano alle 10.

Appuntamento per sabato 21 agosto per le finali, che avranno tutte luogo nella città degli amaretti; finale terzo-quarto posto alle 17, finalissima alle 20.

(foto d’archivio)

15082021