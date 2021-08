SARONNO – Si è spenta dopo aver combattuto con una malattia la docente della scuola media Aldo Moro Anna Cristallo. Pubblichiamo il ricordo dell’istituto di viale Santuario

“La dirigente i docenti e tutto il personale, le alunne, gli alunni, i genitori dell’istituto comprensivo Aldo Moro di Saronno ricordano la carissima collega Anna Cristallo che ci ha lasciati in queste ore.

Anna ha lottato sempre con determinazione e coraggio, confortando chi le era vicino. È stata per noi una collega e un’amica, ma vogliamo ricordarla e celebrarla come la combattente gentile. Il suo sorriso, anche in questi mesi, non ha smesso mai di brillare. Fino a quando le è stato possibile, ha assaporato e amato la vita e ha diffuso questo amore intorno a sé, verso la sua famiglia, gli amici, tutti coloro che incontrava, la natura, gli animali, lo sport, la danza, tutto e tutti.

Una donna splendida e gioiosa, lo sguardo limpido e sereno di chi ha imparato ad affrontare le fatiche della vita guardandole dritte negli occhi. A scuola Anna ha operato sempre con garbo e passione, con un’attenzione e un’affinità particolari per chi aveva il cuore ferito, attenta nei confronti degli adulti, ma soprattutto degli alunni, che ha accompagnato nella crescita con uno sguardo materno e di incoraggiamento. Anna conosceva bene tutti i ragazzi e fino all’ultimo ha chiesto dei progressi di ciascuno, facendo loro la sorpresa di un saluto personale negli ultimi giorni di scuola.

Ci mancherà moltissimo Anna, umanamente e professionalmente. Da parte nostra cercheremo di custodire il tesoro di umanità che ci ha lasciato e ci ha tanto raccomandato.

Il personale tutto dell’Istito Comprensivo Aldo Moro Saronno.