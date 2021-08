[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

LIMBIATE – E’ il penultimo appuntamento in calendario quello di domani sera alla piscina comunale di via Tolstoj con il “Cinema all’aperto” promosso dal comune di Limbiate.

Una proposta itinerante che ha visto la programmazione di una pellicola in ognuno dei quartieri della città e che approderà per l’appunto domani 17 agosto a Villaggio Giovi, dove verrà proiettato, a partire dalle 21.15, Captain America: Civil War.

Le serate sono ad ingresso libero: verrà garantito il distanziamento delle sedute.

L’ultimo appuntamento è, in realtà, un recupero e sarà quello di martedì 24 agosto al campo sportivo di via Otto Marzo con “Mike sulla Luna”: la programmazione era fissata per il 27 luglio ma, a causa del maltempo, è stata rinviata alla prossima settimana.

16082021