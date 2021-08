Cislago, alla Massina ladro in azione con cane di grossa taglia

CISLAGO – Ladro o vandalo che fosse, ora rischia di dover fornire chiarimenti alle forze dell’ordine: il riferimento va al giovane che era spasso con un cane di grossa taglia e che si è messo “all’opera” attorno ad una automobile che era posteggiata in via Foscolo alla periferia di Cislago. E’ successo l’altra notte. Ha provato a forzare la serratura della portiere del mezzo ma non c’è riuscito e quindi alla fine ha rinunciato all’impresa e se n’è andato, prima che qualcuno degli abitanti in zona avesse il tempo di intervenire.

Una segnalazione è stata inviata ai carabinieri e sono adesso in corso le indagini per riuscire ad indetificarlo. Si è lasciato alle spalle solo qualche danno materiale, alla portiera del veicolo che aveva deciso di prendere di mira, ma non è riuscito a prendere niente nell’abitacolo, visto che è non riuscito d aprire la portiera.

(foto archivio: sull’episodio sono adesso in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine)

16082021