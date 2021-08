SARONNO – Promosso a pieni voti il concerto di Ferragosto organizzato dall’Amministrazione comunale a Villa Gianetti. Ieri sera oltre duecento persone si sono accomodati sulle sedie rosse allestite nel cortile della sede di rappresentanza di via Roma per assistere al concerto Musica da ripostiglio.

Un momento d’intrattenimento che ha avuto una grande attenzione dei chi è rimasto in città complice anche una temperatura decisamente piacevole malgrado il caldo record della giornata di ieri.

A fare gli onori di casa il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore alla Cultura Laura Succi. Presente anche l’assessore Alessandro Merlotti e i consiglieri Luca Davide, Cristiana Dho e Lorenzo Puzziferri.

Importante il lavoro del personale comunale che con l’aiuto della polizia locale non solo ha gestito gli ingressi, per motivi di contenimento al covid i posti erano prenotati, ma anche il controllo dei green pass come prevede la normativa.

Ringraziamo Armando Iannone per le foto della serata

16082021