SARONNO – “Certe giornate non sono di festa per tutti. Anche un altro giovane ragazzo, figlio di una carissima amica, è morto qualche centinaia di metri più avanti, stessa identica dinamica. Mi impegnerò affinché alla richiesta di Sara sia dato un seguito”

Sara è sorella di Marco Barilatti il 28enne che lo scorso 17 luglio ha perso la vita in via Parma. La giovane ha deciso di aprire una petizione per chiedere più sicurezza lungo l’arteria dove si è verificato l’incidente che è costato la vita al fratello.

“Via Parma o meglio SP527 è la strada statale dove il 17 luglio del 2021 mio fratello ha perso la vita. Io sono la sorella Sara, ho 30 anni, lui era il mio fratellino, nato due anni e un giorno dopo di me, Marco. E’ sempre stato un appassionato di motori fin da bambino, e quella dannata mattina stava andando al lavoro, ultimo giorno prima delle meritate ferie”.

L’obiettivo di Sara è quello di rendere la strada più sicura per onorare la memoria del fratello: “Non cerco vendette, penso che colui che ha commesso questo gesto stia già passando un momento terribile della sua vita, un po’ come me. Ma quella persona così di buon cuore che mi ha accompagnata durante tutta la mia vita, festeggiando con me praticamente tutti i compleanni, ora non c’è più. Ora l’unica cosa che mi sento di poter fare per onorare la sua memoria, e per far sì che un dolore del genere non possa mai più essere provato da qualcun altro, è quella di impegnarmi per far si che questa strada venga messa in sicurezza”.

La petizione ha superato ieri sera le 38 mila firme.

16082021