RESCALDINA – E’ morto sui binari a pochi metri dalla stazione di Rescaldina il 58enne colpito da un convoglio ferroviario diretto a Milano Cadorna.

E’ successo subito dopo mezzogiorno a 200 metri allo scalo ferroviario di Rescaldina. Sul posto, nella zona di via Bellini, è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago e l’automedica dall’ospedale di Varese ma per l’uomo non c’era ormai niente da fare. Sul posto ad operare con il personale ferroviario per la messa in sicurezza anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Legnano. I militari hanno avviato gli accertamenti per capire come mai l’uomo si trovasse sui binari fuori dallo scalo ferroviario. Preziose da questo punto di vista anche le immagini della videosorveglianza ferroviaria. Il treno è stato ovviamente bloccato e i viaggiatori hanno proseguire il viaggio su un altro convoglio.

Ritardi anche di 60 minuti sui convogli diretti a Milano Cadorna e poco meno di un quarto d’ora di quelli diretti a Malpensa.

(foto archivio)