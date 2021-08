SARONNO – Tirato e di buon livello, come da previsioni, il match clou pomeridiano della prima giornata della Coppa Coppe di softball a Saronno: sul diamante saronnese a sfidarsi dalle 13 sono state Eagles Praga (Repubblica Ceca) e Carrousel Mosca (Russia), due delle possibili pretendenti al successo finale. E malgrado il grande caldo non si sono di certo risparmiate. A dare una prima svolta all’incontro, al terzo inning, il triplo di che ha sbloccato l’equilibro ed ha consentito alle ceche di incassare 3 punti, poi rivelatisi decisivi: 3-0. In evidenza fra le ceche Stephanie Nicole Texeira con 3 valide (di cui un doppio ed un triplo) in tre turni di battuta; e la lanciatrice Cassidy Knudsen con 11 strike out.

Le altre gare – Intanto a Legnano netta vittoria delle croate del Medvednica contro le israeliane targate Fireballs: 14-1. A Bovisio Masciago le belge Crazy Chicklets hanno superato Les Pharaons, squadra francese con un tocco di Caronno (nello staff tecnico anche l’allenatore caronnese Argenis Blanco, in rosa Bianca Messina del Caronno), per 3-2.

Il resto del programma di oggi – Alle 15.20 Olympia Haarlem (Olanda)-Chicaboo’s (Belgio), alle 17.30 Eagles Praga-Mrko Mdevedi (Croazia), alle 20.15 la cerimonia di apertura, alle 21 Inox Team Saronno-Crazy Chicklets (Austria). A Legnano alle 15 Villadecans (Spagna)-Trnava Panthers, alle 17.30 Carrousel-Fireballs; a Bovisio Masciago alle 15 Neunk Nighmares-Gepardy Zory.

La Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball si tiene a Saronno. A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).

(foto: una fase di Eagles Praga-Carrousel)

