SARONNO – “Da oggi a Saronno incomincia la “Women’s European Cup”, una delle maggiori manifestazioni continentali di Softball che ospiterà 15 squadre da tutta Europa per una settimana. Godiamo di questo palcoscenico grazie al Saronno Softball, al quale rinnovo i ringraziamenti alle atlete, allo staff per le ottime performance sportive e ai Presidenti Massimo Rotondo e Giorgia Brambilla i quali ho riconosciuto in loro grande spirito di abnegazione e dedizione”.

Sono le parole di Lorenzo Puzziferri presidente della commissione Sport e consigliere comunale che annuncia l’evento sportivo che parte oggi a Saronno.

“In questi mesi in sintonia fra Amministrazione Comunale e Saronno Softball sono stati apportati interventi importanti sull’impianto sportivo di Via De Sanctis – che consistono nella messa in sicurezza delle tribune, la sistemazione delle lampade dei fari del campo da gioco, un’area riscaldamento pre-gara, un parcheggio più ampio e la sistemazione dell’ingresso al centro sportivo – che oltre per questa competizione saranno utili per le prossime stagioni sportive delle nostre “ladies”.

Oltre agli Assessori Ciceroni e Musarò per gli interventi sopraelencati, un grazie anche ai componenti della Commissione M10 Sport e Benessere del Comune di Saronno – che oltre che per la parte ideologica, si sta dimostrando utile dal punto di vista operativo – che ha contribuito all’allestimento temporaneo di alcuni dei gazebo che occorreranno per questa manifestazione.

Abbiamo la fortuna di avere in città un’eccellenza sportiva che in questi anni ha seminato e raccolto frutti importanti (team vice-campione d’Italia e 3 atlete ai giochi olimpici di Tokyo), fattore per il quale deve portare i nostri cittadini ad esserne orgogliosi e venire a tifare le partite delle nostre ragazze.

Questa sera alle ore 20.00 la cerimonia inaugurale e alle 21 la prima partita del Saronno, l’ingresso al centro sportivo é sempre gratuito, invito perciò i saronnesi a partecipare nei prossimi 7 giorni presso il centro sportivo di Via De Sanctis!”

16082021