TRADATE – Bottiglie di vetri mandate in mille pezzi ed a terra è stato anche sparso dell’olio, di quello nero da motore, che ha imbrattato tutto il marciapiede: sono stati trovati la scorsa settimana all’ingresso dell’oratorio di San Luigi in via Manzoni a Tradate. Un episodio che non ha causato particolari danni ma senz’altro preoccupante, considerato il luogo che è stato preso di mira e che ha dunque spinto le forze dell’ordine, polizia locale e carabinieri, ad avviare gli opportuni accertamenti ed approfondimenti. Mentre l’Amministrazione civica tradatese, tramite gli addetti della nettezza urbana, si è occupata delle pulizie del caso del marciapiede antistante l’ingresso oratoriano.

Le indagini sono in fase di svolgimento, l’obiettivo è di chiarire con precisione l’accaduto e le responsabilità, e si è anche alla ricerca di eventuali testimoni pur se l’ipotesi è quella che i fatti si siano verificati nel cuore della notte, quando non c’era in giro nessuno.

(foto archivio)

16082021