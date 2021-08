LIMBIATE – Cade tra la fine della seconda e l’inizio della terza decade di agosto il periodo ideale per eseguire lo sfalcio dell’ambrosia, pianta infestante e fortemente allergenica che fiorisce da fine luglio a fine settembre in terreni aridi.

Come ricordano dall’Amministrazione civica di Limbiate, “lo sfalcio delle aree infestate, nei periodi che precedono la fioritura, rappresenta il sistema più efficace per ridurre in modo significativo la diffusione del polline”. E’ una precisazione che vale su tutto il territorio ma a Limbiate c’è anche una specifica ordinanza delle autorità locale. “A tale proposito è predisposta l’ordinanza sindacale con cui si invita alla cura e alla pulizia delle aree verdi di propria pertinenza” ricordano infatti dal Comune limbiatese. https://comune.limbiate.mb.it/ambrosia-obbligo-di…/

(foto: ambrosia in un terreno incolto nella zona. E’ un infestante molto diffuso nel circondario e può causare allergie in molte persone e per questo motivo le autorità locali danno vita periodicamente anche ad iniziative di sensibilizzazione e informazione dei cittadini)

