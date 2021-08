CARONNO – Chapeau per la scuola di danza caronnese Ago&Gabri ai campionati nazionali di categoria tenutisi a Rimini quest’estate. La società ha chiuso la competizione con quattro ori, un bronzo e moltissime soddisfazioni. “Questa edizione – ha spiegato Nadja Viotto, speaker della federazione e insegnante di danze caraibiche a Caronno – sì è svolta con un numero di spettatori limitato, poichè l’ingresso è stato consentito ad un genitori per atleta minorenne e a due allenatori; la competizione si poteva seguire anche in backstage tramite un maxischermo”.

Ottimi i risultati caronnesi: due ori per la diciasettenne Gaia Berretti nell’oriental folk e nell’oriental show, ha così ottenuto il pass per volare nella classe internazionale, già guadagnato nel 2019 per l’assolo dove si era classificata quarta. Oro anche per le due atlete allenate da Gaia: Lara Marzola, 15 anni, nella classe B oriental show e per Chiara Poggianti, 15 anni, anche lei nell’oriental show. Sul terzo gradino del podio sono saliti Salvatore Grimaldi e Stefania Fasto, classe A, che conquistano la classe internazionale. Inoltre la 36enne Stefania Fasto ha ottenuto un quinto posto nell’orientl solo, classe B. Infine Vincenzo Pisciotta e Lara Marzola, ad un passo dalla classe A, hanno concluso al nono posto.

La scuola di ballo caronnese riaprirà martedì 14 settembre Per info e iscrizioni 3355322964/3355631432.

Yuri Camazzola

(foto dal sito https://agoegabri.wixsite.com/home/galleria)

17082021