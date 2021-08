SARONNO – Oggi è Angelo Leva segretario di Con Saronno, a rispondere alle domande di “Come va Saronno?” il momento di riflessione e analisi lanciato da ilSaronno nel periodo estivo per fare il punto della situazione degli ultimi mesi in città e delle priorità per la ripartenza.

Ecco le risposte alle 5 domande

Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2021 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Un plauso all’ organizzazione per emergenza covid, a come è gestita la città e I rapport coi cittadini sui temi scuola, sport, lavori pubblici. Rimandata a settembre la valutazione sulla fase progettuale dello sviluppo della città futura.

L’Amministrazione e il consiglio comunale usciti dall’ultima tornata elettorale lavorano a pieno regime. In questi mesi non sono mancati gli scontri, le crisi e i colpi di scena. Quali sono state le sorprese, quali i punti di forza e quelli di debolezza?

Punti di forza: comunicazione coi cittadini, forte orientamento all’obiettivo della realizzazione del programma elettorale. Punti di debolezza: eccessivo allargamento della base partecipativa del processo decisionale. Sorpresa: la coalizione è in grado di mettere a disposizione competenze notevoli e diversificate che consente all’Amministrazione di non fare uso di consulenti.

Le sfide di quest’inizio estate sono state l’ospedale, con la riforma sanitaria in corso, la sicurezza e la ripartenza post Covid… come si è mossa Saronno?

Saronno sta concertando con le forze regionali una organizzazione territoriale di eccellenza in tema di sanità e secondo le risorse e le regole stabilite dalla recente legge regionale

Cosa inseriresti tra le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

L’avvio del processo di revisione del piano di governo del territorio (PGT) e avvio contestuale del processo partecipativo. Le grandi sfide sono la viabilità, la qualità della vita, l’accesso ai servizi, il recupero delle aree dismesse, il verde cittadino

Recovery fund: l’Amministrazione è al lavoro per ottenere fondi per rilanciare la città: su cosa si dovrebbe investire nel lungo periodo?

Sulla creazione delle infrastrutture di collegamento col Saronnese che consenta in future di stabilire una collaborazione coi comuni vicini su una migliore gestione dei servizi e sulla creazione di servizi nuovi. Non abbiamo una legge che obblighi I comuni a collaborare quindi le infrastrutture consentiranno di stabilire una negoziazione virtuosa che potrà creare beneficio a tutti

