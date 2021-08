CARONNO PERTUSELLA – Il loro obiettivo non è stato chiarito: puntavano a cercare oggetti di valore da smerciare facilmente o alle scorte di alimenti e agli attrezzi di lavoro? in ogni caso i ladri che hanno preso di mira una pizzeria in via Bergamo sono dovuti scappare a mani vuote perchè l’allarme scattato appena sono entrati nel punto vendita li ha costretti ad una precipitosa fuga.

E’ successo nella notte tra domenica e lunedì alle porte di Caronno quanto intorno alle 4 il locale è stato preso di mira dai malviventi. Con attrezzi da scasso hanno avuto la meglio su una finestra e si sono guadagnati un accesso. E’ però scattato l’allarme che li ha costretti ad una precipitosa fuga per evitare di trovarsi davanti alle forze dell’ordine intervenute pochi minuti dopo per effettuare il sopralluogo. Come detto però i ladri sono scappati a mani vuote dovendo rinunciare ad ogni bottino per garantirsi una possibilità di fuga.

