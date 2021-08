SARONNO – L’annuncio è arrivato dall’assessore alla Cultura Laura Succi nell’ultima seduta del consiglio comunale quando parlando del rilancio della città anche tramite un’attività di marketing territoriale ha anticipato l’iniziativa precisando, nella conferenza stampa del giorno successivo “che non è dell’amministrazione comunale, ma che sosterremo con il necessario supporto”.

A Saronno sarà realizzato un murales dallo street artist Ravo dedicato a Cecilia Gallerani la celebre Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci che ricevette da Lodovico Sforza proprio il feudo di Saronno. L’assessore Succi ha spiegato che l’opera, di circa 146 metri quadrati, sarà realizzata in viale Rezia.

A realizzare l’omaggio alla storia di Saronno sarà l’urban artist varesino ormai di fama internazionale Andrea Ravo Mattoni che ha unito la sua formazione all’Accedemia di Brera alla passione per la street art. Il suo sogno è di riuscire a realizzare una sorta di museo a cielo aperto con un recupero del classicismo nel contemporaneo. Ha già realizzato decine di opere in tutta Italia e in vari Paesi europei.

Tra le ultime opere realizzate in provincia di Varese il “Suonatore di liuto” di Caravaggio, realizzato su un muro alto 15 metri e largo 10 della scuola primaria “Curti” di Gemonio con 122 bombolette e l’angelo nel famoso quadro “Annunciazione” di Leonardo Da Vinci a Lonate Pozzolo.

(foto: la Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci esposta a Cracovia)