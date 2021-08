LIMBIATE – Ricercato, era a spasso in sella ad uno scooter con un conoscente: il mezzo stava transitando, l’altro giorno, in una zona periferica di Limbiate nei pressi del Parco delle Groane quando è incappato in un controllo della polizia locale. Il conducente, un italiano cinquantenne, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e per questo motivo segnalato alla prefettura, rischia adesso sanzioni amministrative come la sospensione della patente. Mentre l’altra persona sul ciclomotore era un tunisino: quando è stato identificato si è scoperto che a suo carico c’era un precedente provvedimento restrittivo per questioni avvenute a Milano, ed è stato quindi arrestato ed immediatamente trasferito in carcere.

Gli agenti, infatti, lo hanno scortato nel penitenziario milanese di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria ed in attesa di essere interrogato e per tutti gli accertamenti del caso.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale in servizio nella zona)

