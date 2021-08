Tradate, controlli stradali: ecco dove

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

TRADATE – Controlli stradali della polizia locale: tracciando un bilancio dell’attività degli ultimi mesi in città da parte della vigilanza urbana sono state indicati anche i luoghi dove più frequentemente sono stati allestiti i posti di controllo e dove, dunque, è “più facile” trovarsi alle prese con una eventuale contravvenzione.

Si tratta di alcune delle arterie più trafficate o dove comunque in passato si sono registrati particolari “criticità”, come un maggior numero di incidenti oppure dove è stato segnalato il passaggio di vetture ad alte velocità.

Dunque, i controlli hanno riguardato soprattutto via 11 febbraio e via Fiume, una cinquantina gli appostamenti delle pattuglie da quelle parti da inizio anno per il monitoraggio dei flussi viabilistici e controlli a campione. Frequenti anche in corso Bernacchi e nell’area della stazione ferroviaria di Tradate, oltre che in via Monte Grappa ed in piazza della Pace.

(foto archivio: posto di blocco della polizia locale nella zona)

17082021