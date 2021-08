TURATE – Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri riguardo ad un movimentato episodio avvenuto l’altra notte in località Fagnana di Turate dove un esagitato se l’è presa coi passanti. Prima ad imbattersi in lui una donna di 50 anni, uscita di casa alle 5 per recarsi sul posto di lavoro. Appena salita in auto si è ritrovata davanti lo sconosciuto, che era a torso nudo e brandiva una pietra. E’ comunque riuscita ad allontanarsi, anche perchè l’uomo se l’è nel frattempo presa con un altro passante, al quale ha scagliato contro il sasso, per fortuna senza colpirlo.

E’ stato richiesto l’intervento dei carabinieri ma l’esagitato è scappato a piedi riuscendo a fare perdere le tracce; si sta adesso cercando di identificarlo. Non ha causato danni materiali ma con il suo comportamento ha spaventato le persone contro le quale, chissà perchè, se l’era presa.

(foto archivio: pattuglia dei carabinieri in servizio notturno nella zona)

