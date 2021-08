Yuri Camazzola nuovo stagista uboldese a IlSaronno

SARONNO – UBOLDO – Da ieri lunedì 16 agosto anche Yuri Camazzola, studente di 18 anni del liceo Legnani si è unito alla redazione de IlSaronno. Yuri ha così deciso di intraprendere l’oppurtunità dell’alternanza scuola-lavoro incimentandosi in questa nuova esperienza.

“Dopo un paio di settimane di edizione estiva la redazione de ilSaronno torna a lavorare a pieno regime – spiega la direttrice Sara Giudici – e lo facciamo nel modo migliore ossia dando il benvenuto a Yuri studente del Legnani che si avvicina al mondo della stampa locale con lo stage scolastico ma che speriamo possa restare a lungo a far parte del ns team”

“Ho deciso di iniziare questo progetto Ptco – spiega Yuri – per imparare a svolgere un compito di cui ho poca conoscenza ma molto interesse, sia per un futuro universitario sia per usufruire di questa opportunità per apprendere, conoscere ed imparare il più possibile riguardo questo settore. Inoltre sin da bambino mi ha sempre appassionato seguire e commentare diversi sport, in particolar modo il calcio; dunque credo che questa esperienza mi sarà di grande aiuto per il futuro”.

