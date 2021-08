SARONNO – Stava percorrendo via Varese quando si è accorto che dall’auto usciva del fumo e anche fiamme.

E’ l’emergenza che si trovato ad affrontare ieri pomeriggio, poco dopo le 18, un automobilista a bordo di una Citroen Picasso.

Il conducente ha istintivamente accostato è sceso dalla vettura ed ha dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze. In pochi minuti sul posto è arrivata la squadra del distaccamento di Saronno dei vigili del fuoco. I pompieri si sono messi subito all’opera e proprio il loro rapido intervento ha permesso di ridurre al minimo i danni provocati alle auto in sosta raggiunte dalle fiamme.

Sul posto anche la polizia locale con una pattuglia che si è occupata della gestione del traffico per evitare rischi per gli altri automobilisti e permettere ai pompieri di svolgere le operazioni di spegnimento in sicurezza.

Diversi comunque gli automobilisti di passaggio che hanno accostato per seguire le operazioni di spegnimento.