MISINTO – E’ deceduto nella propria auto al 59enne che è finito fuori strada in via San Siro a poca distanza con il confine con Cogliate. Accanto a lui la sorella 63enne portata in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Ma facciamo un passo indietro e torniamo alle 13 quando l’uomo stava guidando la propria auto. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Immediata la richiesta di intervento al numero unico delle emergenze. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto due ambulanze, della Croce Rossa di Saronno e di Misinto e l’elisoccorso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre il conducente. In realtà però l’uomo è morto in auto e per lui non c’è stato davvero nulla da fare. Il personale sanitario ha soccorso la sorella che, seduta sul sedile del passeggero anteriore ha riportato un truama all’arto superiore ed è stata portata al pronto soccorso di Garbagnate.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire le cause del sinistro. Al momento, le prime ricostruzioni, escludono il coinvolgimento di altri mezzi mentre si ipotizza che il 59enne sia stato vittima di un malore.

(foto archivio)

18082021