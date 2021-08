TRADATE – “Martedì pomeriggio 17 agosto, i Militanti della Fratellanza Animalista sono tornati al parco Pineta ed hanno divelto due altane a Tradate, nei pressi di via dei Noccioli. L’operazione “Attila” colpisce ancora”

E’ la nota degli animalisti presenti ieri al presidio organizzato per protestare contro la morte di una mamma cinghiale e dei propri piccoli.

“Ancora una volta le altane erano sprovviste dei cartelli di autorizzazione della collocazione sul terreno da parte degli enti proposti, ancora una volta questi assassini con regolare licenza di caccia si comportano peggio dei bracconieri. Lo ribadiamo: l’unica differenza tra questi loschi figuri è solo la tassa annuale, per il resto sono uguali: vili sanguinari”

Dura la chiosa: “Cosa ne pensano i sindaci, i “presidenti” di queste altane istallate abusivamente al parco Pineta? I cacciatori si rassegnino all’idea, le loro torrette di morte diventeranno molto presto solo un ricordo. Le denunce non ci spaventano, noi animalisti lottiamo per la vita di chi non si può difendere, loro, i cacciatori la tolgono! L’operazione “Attila” continuerà, fino a quando tutte le altane, abusive e non, saranno abbattute!”

