TRADATE – Ieri nel tardo pomeriggio lo scippo in via Da Vinci ad Abbiate Guazzone di Tradate: due giovani nordafricani hanno preso di mira una passante, strappandole una catenina d’oro e quindi introducendosi nella vicina area ferroviaria, la stazione di Fnm si trova nei pressi, e correndo via lungo i binari, in direzione del vicino comasco. Ad attivarsi sono stati i carabinieri della Compagnia di Saronno affiancati anche dalla polizia locale tradatese: una mobilitazione che ha dato i frutti sperati visto che i ladruncoli sono stati presi nella confinante Locate Varesino.

La posizione dei giovani maghrebini è adesso al vaglio dell’autorità giudiziaria, ed è stata intanto raccolta anche la completa deposizione della derubata, per fortuna rimasta pressochè illesa anche se ovviamente non è mancato lo spavento per quanto successo.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri si occupa del presidio di una delle stazioni della rete fra Saronno e Como di Trenord)

18082021