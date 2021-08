LEGNANO – Vittoria “in trasferta” nel tardo pomeriggio di martedì per l’Inox Team Saronno rimasto imbattuto in questa intensa settimana dedicata alla Coppa delle Coppe: nella prima partita giocata lontano dal diamante saronnese di via De Sanctis, allo stadio di Legnano le ragazze del presidente Massimo Rotondo non si sono fatte sorprendere della belghe del Chicaboo’s, che alla fine hanno ceduto per “manifesta”, 8-1, dopo un inizio promettente.

Nel Saronno il debutto della Nazionale cubata, Yamerky Guevara che durante questo torneo veste la maglia dell’Inox Team. A lanciare le saronnesi le valide di Fabrizia Marrone.

Ingresso del pubblico consentito, ma con green pass.

La Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball si tiene a Saronno. A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).

