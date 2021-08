LEGNANO – Prima vera sfida per l’Inox Team Saronno che dopo tre vittorie contro rivali decisamente abbordabili, oggi pomeriggio sul diamante di Legnano si è trovata di fronte una delle possibile contendenti per il successo in Coppa Coppe, le altrettanto imbattute ceche dell’Eagles Praga. Incontro “vero”, combattuto ed a lungo apertissimo: primo punto dell’Inox Team al primo inning, secondo al terzo ma il momento decisivo è stato quello alla quinta ripresa quando una valida di Abacherli e poi di Longhi hanno consentito al Saronno di mettere a segno altri 2 punti, con le lombarde che hanno poi rintuzzato il tentativo di rimonta finale di Praga e risultato conclusivo di 4-2. Per il Saronno, in pedana di lancio, la staffetta fra Kelly Barnhill e Yamerki Guevara.

In precedenza alle 12.30 a Saronno il netto successo dell’Olympia Haarlem sulle Carrousel russe: 13-0 con tantissimo spettacolo soprattutto grazie ai fuoricampo delle orange, firmati da Anna Prins a Yindi Beekveldt.

Oggi alle 20 al campo saronnese di via De Sanctis la sfida Inox Team Saronno-Trnava Panthers (Slovacchia). Si sta giocando il secondo round robin, che definirà la griglia di partenza per le finalissime del fine settimana.

Ingresso del pubblico consentito, ma con green pass.

La Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball si tiene a Saronno. A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).

