VENEGONO INFERIORE – “Da metà del mese scorso la polizia locale di Venegono Inferiore ha ampliato anche gli orari di servizio per garantire la presenza ininterrotta di tre agenti dalle 7.30 del mattino alle 18,30 del pomeriggio; sono anche previsti turni serali o festivi in occasione di eventi e per controlli di polizia stradale nei fine settimana, soprattutto a contrasto delle guide in stato di ebrezza”. Lo fa sapere, con una nota, la lista civica di maggioranza, Venegono che vorrei.

“​Al termine del periodo a cavallo di Ferragosto verrà ripresa anche l’attività di apertura al pubblico dello sportello della polizia locale senza necessità di fissare preventivamente un appuntamento, modalità che comunque continua ad essere garantita dall’inizio delle restrizioni imposte dalla fase emergenziale nella quale ci troviamo” si conclude la nota.

Nelle ultime settimane la vigilanza urbana venegonese è stata tra l’altro impegnata in numerosi interventi di controllo contro lo smercio di droga nei boschi della periferia, assieme alle altre forze dell’ordine.

(foto: agenti della polizia locale durante un pattugliamento nella zona)

19082021