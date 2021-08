GROANE – Schieramento in forze della Polizia Locale dei comuni di Limbiate, Solaro, Cesate e Senago questa mattina in via XII Strada, all’interno del Parco delle Groane, sulle piste e sui sentieri nella boscaglia, e lungo le strade circostanti, per l’avvio del progetto di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti finanziato da Regione Lombardia.

Cinque pattuglie in servizio dai quattro comuni hanno avviato il primo pattugliamento straordinario del piano che vedrà aggiungersi in futuro anche la Polizia Locale di Ceriano Laghetto, mentre Bovisio Masciago ha avviato il servizio parallelamente ed in contemporanea proprio nelle stesse ore. Questi sono i comuni coinvolti nel progetto che punta a rafforzare la sicurezza nelle zone troppo spesso popolate da bande di pusher e dai loro clienti. I servizi si prolungheranno sino a novembre, con uscite ad hoc in vari giorni della settimana che toccheranno vari punti del territorio del Parco delle Groane nella zona interessata. Sono diversi i punti sensibili individuati e tutti saranno toccati dall’iniziativa.

Nello spiazzo della via XII Strada ci sarà anche la presenza dell’ambulanza della Croce Rossa per fornire assiste sociosanitaria ai tossicodipendenti, analogamente a quanto proposto anche a Ceriano Laghetto nei mesi scorsi.

19082021