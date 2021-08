SARONNO – Nuova dotazione per la polizia locale di Saronno grazie ad un cofinanziamento di Regione Lombardia tramite un bando “per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali finalizzati al rinnovo e all’incremento del parco veicoli destinati alla polizia locale”.

L’Amministrazione ha deliberato l’acquisto di una nuova vettura una Toyota Corolla ibrida per un importo di 28.818,84 euro. La vettura sarà accessoriata con tutto il necessario per l’attività di controllo e di pattugliamento svolto dagli agenti. Ad esempio sarà dotata del necessario layout grafico, di lampeggianti, di sirene e di fari per l’illuminazione notturna, di un piano scrittoio sulla cappelliera e delle necessarie ricetrasmittenti. Il contributo regionale ammonta a 20 mila euro.

Ma non solo. Sono state acquistate, sempre nell’ambito del medesimo bando, due moto Benelli TRK 502 sempre con le dotazione necessarie all’uso dei mezzi fatti dal comando di polizia locale come ad esempio i lampeggianti. Il costo dei due mezzi è di 21.877,04.