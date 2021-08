Basket serie C Gold: Cozzoli primo colpo di mercato dell’Az Robur Saronno

“Dopo una carriera spesa in Serie B, negli ultimi tre anni l’abbiamo visto in Lombardia alla Sangiorgese e poi in C Gold a Nerviano e Legnano sempre ampiamente in doppia cifra, girando rispettivamente a 15.7 e 13.9 punti di media” riepilogano i dirigenti del club saronnese, che la scorsa stagione ha vinto i playoff del campionato di C Gold, rinunciando poi al passaggio alla categoria superiore. La società ha dunque iniziato a pianificare la prossima annata agonistica, ed è impegnata sul mercato estivo per potenziare la rosa in vista della stagione che inizierà nel prossimo autunno.