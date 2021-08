CERIANO LAGHETTO – SARONNO Ieri sera al presidio allestito davanti Gianetti ruote si è tenuta una cena pugliese organizzata dall’Associazione regioni d’Italia in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Tra i partecipanti un’ottantina di persone tra cui il sindaco di Ceriano Roberto Crippa, il vicesindaco Dante Cattaneo e l’assessore Romana Campi. Ai fornelli il saronnese Michele Castelli aiutato anche dal vicesindaco.

Menù della serata in chiave pugliese con macaroni al ragù di cinghiale con caciocavallo e bruschette con pane della Murgia.

“Siamo qui perchè non ci vogliamo arrendere – hanno detto Crippa e Cattaneo – in vista della ripresa dell’attività politica sindacale negli ultimi giorni di agosto che potrebbe portare a nuovi frutti. Il presidio è importante per la lotta dei lavoratori ma anche per evitare che il materiale posto all’interno dell’azienda venga portato via”.

Yuri Camazzola

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

