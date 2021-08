CESANO MADERNO – Per stasera, venerdì 20 agosto, ci sono ancora posti disponibili per lo spettacolo “I comizi delle streghe” in programma alle 21 nel cortile d’onore di Palazzo Arese Borromeo.

Le streghe hanno deciso di tornare, vorrebbero cercare di raddrizzare le cose, a loro sembra che siano un po’ storte, e si sarebbero messe in testa di…salvare il mondo?

Spettacolo scritto e interpretato da Maila Ermini. A cura del Teatro La Baracca . Ingresso gratuito. Prenotazioni sul sito www.villeaperte.info , nella sezione “Eventi”.

Sabato 21 agosto sempre a cesano Maderno per la rassegna “Cinema sotto le stelle” nel giardino di Palazzo Arese Borromeo, a cura di Excelsior cinema e teatro, alle 21.30 circa, proiezione del film: “The Father. Nulla è come sembra”.

Questo il programma della settimana: domenica 22 agosto “I Croods 2. Una nuova era” martedì 24 agosto “I Croods 2. Una nuova era” giovedì 26 e lunedì 30 agosto “Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di Morto”

Biglietto ingresso 5 euro (salvo prime visioni o eventi speciali). Info e programmazione www.excelsiorcesano.it. In caso di maltempo, le proiezioni si svolgeranno al Cinema Excelsior in Via San Carlo, 20.

20082021