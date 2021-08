SARONNO – Mercoledì 18 agosto ha preso il via la propria proposta, rigorosamente su due ruote, del gruppo Fiab Saronno Varese una vera e propria grande avventura ciclistica in terra d’Abruzzo.

I 18 ciclisti ha raggiunto Sulmona la città chiamata bomboniera d’Italia per la produzione di confetti dopo ha iniziato il proprio giro in Abruzzo. Ieri hanno percorso 75 chilometri e con un dislivello di 1000 metri per arrivare al capoluogo L’Aquila.

La ciclo vacanza dedicherà tempo anche alle bellezze artistico e culturali presenti nelle tappe e non mancheranno cene per scoprire le specialità dell’enogastronomia abruzzese.

“Questa interessante e importante escursione cicloturistica in Abruzzo – spiega Fiab Saronno con entusiamo – è stata organizzata con passione e attenzione per tutti i dettagli dalle instancabili Alessandra Ferrario ed Eliana Della Chiesa, con il supporto degli amici della Fiab abruzzese per la pianificazione e del percorso”.

Immancabile sulle due ruote la bandiera gialla di Fiab che accompagna la colonna di ciclisti saronnesi

